Investimentos em asfalto são prioridades em Bela Vista do Paraíso

Ao assumir o cargo em 2017, o atual prefeito de Bela Vista do Paraíso, Edson Vieira Brene sabia que um de seus maiores desafios seria a recuperação da malha viária do município, incluindo bairros e o Distrito de Santa Margarida.

O contorno oeste, compreendido pela Ruas Maria Tomazelli e Dr. Romário Martins estava em estado lastimável. Devido ao tráfego intenso de caminhões pesados, o asfalto apresentava ondulações e inúmeros buracos. A muitos anos existe um jogo de empurra entre a Prefeitura e o Governo do Estado: A Prefeitura dizia que a responsável pela recuperação da via seria o DER – Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná. O Estado dizia que, por se tratar de uma rua dentro do perímetro urbano do município, a responsabilidade seria do município. Depois de muita negociação política, com a ajuda do Deputado Estadual Alexandre Curi, o DER assumiu a obra e deu início à recuperação.

O trecho possui cerca de 2,5 quilômetros e as obras foram iniciadas em dezembro de 2017. Após um período de chuvas intensas e o final de ano, o serviço foi paralisado, sendo retomado no final de fevereiro. Alguns trechos tiveram que ser reconstruídos, devido a qualidade do serviço executado. Em abril as obras foram finalizadas e agora estão sendo feitas as sinalizações horizontais e verticais, com a implantação de redutores de velocidade (quebra-molas).

O Prefeito Brene comemorou a finalização da obra. “Aquele trecho era um problema. Havia um grande movimento e no período das obras, o trânsito foi desviado para o centro da cidade, causando muitos transtornos. Agora está tudo bem e o serviço ficou muito bom. Também agradecemos aos moradores da (rua) Maria Tomazelli que enfrentaram poeira e barulho durante as obras. Acho que valeu a pena”, concluiu.

Outra obra importante no município foi a conclusão do asfalto do Jardim Europa. Foram 5.550 m2 de asfalto, mais a recuperação das galerias pluviais que estavam com problemas e as calçadas que foram construídas. O investimento foi de cerca de R$ 600 mil com recursos do SEDU. Esta obra também teve a importante participação do Deputado Alexandre Curi, amigo pessoal do Prefeito Brene, que conseguiu viabilizar os recursos. Os moradores do Jardim Europa comemoraram a chegada do asfalto.

Segundo Antônio Fernandes de Souza, morador antigo do bairro, “isso aqui era barro ou poeira. Faz uns 10 anos que moro aqui e a gente sofria muito. Falaram que iam fazer, mas só agora o asfalto chegou. Ficou muito bom e a casinha da gente agora vale mais”, disse contente.

Também serão executados os asfaltos nas Ruas Tobias e Curitiba, no Jardim Santa Terezinha. A Rua Humberto Belarmino também foi concluída e outras ruas estão programadas. Recentemente, o Prefeito Brene assinou convênio com o Governo do Estado para o recape de várias ruas do município, que passou a integrar o Consórcio Cindepar, para aplicação de micropavimento através de um caminhão usina. Esse tipo de serviço serve para a manutenção do asfalto antigo.

“Já gastamos milhares de reais com tapa-buraco, mas a gente conserta aqui, abre ali. As ruas ficaram muito tempo sem manutenção e agora estamos tentando recuperar. Não é fácil fazer em quatro anos o que ficou 40 anos sem fazer. Antigamente, faziam os loteamentos e a Prefeitura não exigia asfalto, infraestrutura. Estamos tendo que fazer até galeria (pluvial). Sobrou prá nós”, lamentou o Prefeito.

Confira na tabela ao lado os serviços que já foram executados, os que estão sendo feitos e os que ainda serão concluídos. Na tabela, publicada com exclusividade pelo Jornal da Cidade, você pode conferir a prestação de contas, com todos os dados, metragens e valores.