Itaipu tem aprovação recorde da população do Oeste do Paraná, diz pesquisa

Índice de 94% é o melhor já alcançado pela empresa desde o início do levantamento, há mais de dez anos

Em 2020, a margem brasileira da usina de Itaipu bate mais um recorde: o de aprovação da população de sua área de influência. De acordo com a Radar Pesquisa, a atuação da empresa que, no ano passado, já havia sido bastante positiva e aprovada por 91,4% dos moradores da região Oeste do Paraná, agora tem 94,4% de aceitação. Quando a pergunta é sobre o nível de importância que a empresa representa para o desenvolvimento regional, esse índice chega a 97%.

É a maior chancela dada pelos moradores da região à atuação da empresa. Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, esses dados revelam que a população entendeu e aceitou bem as mudanças da gestão. “Estamos muito felizes pela avaliação e continuaremos trabalhando incansavelmente para fazer mais entregas para nossa gente, imbuídos do melhor espírito público, que é o de bem servir”, diz.

A pesquisa tem grau de confiança de 95% e 2,8 pontos de margem de erro. O levantamento foi realizado na área de influência da usina, em 15 municípios paranaenses e um do Mato Grosso do Sul. Foram aplicados 1.355 questionários, de 4 a 10 de dezembro.

De forma espontânea, segundo a pesquisa a Itaipu também é considerada pela maior parte do público da pesquisa como a mais importante para o País. Em Foz do Iguaçu, onde está sediada, por exemplo, ela foi citada por 30% dos entrevistados. Em segundo lugar ficaram Copel e Petrobras, com 5,6% cada.

Para 91,6% dos entrevistados, Itaipu cumpre à risca e com responsabilidade sua atividade-fim, que é a geração de energia. Do total de entrevistados, 12,2% não souberam ou quiserem responder. No aspecto geração de empregos, 81% dos entrevistados disseram que ela cumpre esse papel com responsabilidade. Não opinaram ou responderam 12,2%. Quando a pergunta é sobre a preservação do meio ambiente, a Itaipu é aprovada por 85%. Nove por cento não souberam ou quiseram responder. Aspecto curioso, a variação desse item foi de 70% para 85%, de 2019 para 2020.

Na promoção do turismo, a empresa ganhou 82% de aprovação. Não quiseram ou souberam responder 12%. A variação positiva nesse item foi de 74% para 82%, também de um ano para o outro. No quesito desenvolvimento regional, 84% dos entrevistados responderam que a Itaipu cumpre a missão com responsabilidade social. Demais 11,4% não souberam ou quiseram responder. A variação foi de 70% para 84%.

Nova Itaipu

A mesma pesquisa verificou que a maior parte da população, algo em torno de 60% de todos os entrevistados, sabe e aprova a reestruturação da administração da empresa, que redirecionou recursos para obras estruturantes, uma das marcas da gestão do general Joaquim Silva e Luna, no comando da Itaipu desde 26 de fevereiro, quando tomou posse no cargo de diretor-geral brasileiro.

No rol dessas obras estão a Ponte da Integração Brasil – Paraguai, com quase metade da construção concluída, melhorias no Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC), ampliação do aeroporto de Foz do Iguaçu e outras iniciativas que somam mais de R$ 1,4 bilhão investidos em um período de quatro anos (2019 a 2022).

Em relação ao HMCC, a variação do gráfico foi de 8% a mais, subindo de 50% para 58%. Para a população em geral, a construção da Ponte da Integração tem 90% de aprovação, ou seja é importante ou muito importante.

Em Foz do Iguaçu, a reforma e ampliação do HMCC, que também atende pelo SUS, têm a aceitação de 98% dos moradores. Criado e mantido pela usina, o hospital teve um papel importante no atendimento de pacientes com covid-19, tanto na gestão de um convênio com a Itaipu para a compra de equipamentos e insumos, como para a criação de uma ala exclusiva para casos graves da doença associados a outras enfermidades em que o HMCC é referência.

O hospital ainda fez mais de 30 mil testagens e ajudou o município no enfrentamento da pandemia. Hoje, o nome do HMCC está mais popularmente ligado ao de Itaipu: quase 90% dos que responderam ao questionário disseram saber que o hospital é mantido pela margem brasileira da empresa. Essa ligação representa uma forte chancela à imagem do hospital.

Já as obras de melhorias no aeroporto de Foz do Iguaçu tiveram a aprovação de 87% da população. A duplicação de um trecho de 8,7 quilômetros da BR- 469, a Rodovia das Cataratas, obteve índice de aceitação de 88%.

O público também respondeu sobre a ligação entre a Itaipu e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI). Um total de 54,4% dos entrevistados disse saber que a Itaipu mantém um parque tecnológico. Das atribuições do PTI, 35,5% acham que a instituição deveria apostar mais em inovação, outros 17,3% em turismo e 17% em incubação. Dos entrevistados, 9,3% acham que o parque deveria investir em cidades inteligentes, mesmo porcentual em mobilidade urbana.

Na questão diplomática, 87% dos moradores apontaram que a empresa faz bem esse papel. Não souberam ou responderam 12,8%. “A pesquisa aponta que estamos no caminho certo. Um trabalho que só é possível por causa do compromisso de cada empregado que faz de Itaipu uma grande empresa”, ressalta Silva e Luna.

A barragem da usina de Itaipu. Empresa obteve aprovação recorde da população do Oeste do Paraná. FOTOS: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional.