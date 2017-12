Jardim Encantado foi tema do Festival de Dança

No dia 05 de dezembro, no Ginásio de Esportes Teixeirão, em Sertanópolis, foi realizado o XVII Festival de Dança, promovido pela Academia Arte Vida, em parceria com o Departamento de Educação. O ingresso era apenas um kilo de alimento não perecível, que posteriormente foram doados para famílias carentes do município.

Segundo a organizadora Zuleika Babugia Salmen, “a história se passa numa floresta encantada onde habitavam duas lindas princesas. Na mesma floresta morava uma bruxa muito má. A bruxa lançou um feitiço sobre o jardim encantando, fazendo com que todas as flores dormissem eternamente. A Fada Azul desafiou a bruxa e a tornou boazinha. Por fim, todos viveram felizes para sempre”, explicou.

Com dezenas de jovens intérpretes, a programação teve ainda teve apresentação de um grupo de dança da Creche Ceifil, alunas de um grupo de dança de Bela Vista do Paraíso e uma cadeirante da Apae, numa emocionadíssima e bela apresentação. Não faltaram ritmos como os Anos 60 e a Zumba. A escola de Ballet de Sertanópolis é uma parceria entre a Academia Arte Vida e a Secretaria de Educação. Tem alunas das escolas Benedito Biasi Zanin, Santo Tomás, Creche Pe. Vicente Mariani e da Academia Arte Vida.

As coreografias ficaram à cargo de Kemilyn Tauane, Amanda Castanheiro e Cristiane Valenzuela. Decoração de Juliana Ortiz e Helena Festas, figurinos e alegorias de Eliane Reis, Terezinha Xavier e Késia. Várias autoridades, diretoras das escolas e o público em geral compareceram ao evento. A diretora de Educação, Carina Barco Marcon saudou a responsável pelo Festival, a sempre atuante Zuleika Salmen e pediu que continuasse com o belo trabalho que desenvolve com as crianças das escolas. O Secretário Geral, Ivan Carlos Pinto, representou o Prefeito Tide, que estava em outro compromisso e parabenizou pelo brilhante trabalho de Zuleika, que “não desiste de promover a cultura e a dança no município, desenvolvendo um belo trabalho há muitos anos”, afirmou.

Confira algumas fotos do evento.