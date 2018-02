Jogos de Verão faz renascer o Ginásio Teixeirão

Os Jogos Municipais de Verão, promovidos pelo Departamento de Esportes da Prefeitura de Sertanópolis trouxe de volta os bons tempos do Ginásio de Esportes Teixeirão. Quase todas as noites, o público compareceu para assistir jogos de vôlei, futsal feminino e futsal masculino.

No dia 06 de fevereiro aconteceu a final do Vôlei masculino entre as equipes do Gigantes do Vôlei x All Star Team. Depois de vencer o primeiro set, a equipe do All Star deu moleza e os Gigantes viraram o placar vencendo por 2 x 1.

Na sequência foram disputadas as partidas semifinais de futsal masculino. A Agropecuária Rodrigues venceu a partida contra os Moleques da Vila, vencendo pelo placar de 9 x 5, em partida tumultuada, com direito à expulsão do goleiro dos Moleques, que acabou desfalcando a equipe, que reclamou muito dos árbitros. No segundo jogo, a forte equipe do Franco venceu o Fúria FC, carimbando o passaporte para a final.

No dia 09, a equipe de futsal feminino de Bela Vista do Paraíso obrigou o público presente esperar por cerca de 40 minutos para que a partida tivesse início. O problema teria acontecido em função do transporte. Mesmo chegando atrasado, o time de Bela Vista veio disposto e venceu a equipe de Sertanópolis pelo placar de 3 x 0.

No segundo jogo da noite, na disputa pelo terceiro lugar, a equipe da Fúria FC venceu os Moleques da Vila pelo placar de 4 x 2, carimbando o troféu de terceiro colocado. No jogo de fundo, as equipes do Franco FC e Agropecuária Rodrigues entraram na quadra, acompanhados pelos árbitros Amarildo Breganó e Rogério Menon, além de autoridades.

A equipe do Rodrigues começou o jogo nervoso e tudo levava crer que o Franco levaria a taça. Aos poucos, o Rodrigues deixou as coisas sob controle, tocando a bola e envolvendo a equipe do Franco, que procurava trabalhar no contra-ataque. O público ficou dividido na torcida, com uma ligeira preferência para o Franco. O primeiro tempo terminou com placar favorável para a Agropecuária Rodrigues, por 3 x 2. Aos 19’30” do segundo tempo, o Franco conseguiu empatar em 3 x 3. Aos 14’30”, o jogo pegou fogo, com a equipe do Franco passando a frente, através de Fernando do Circo, que chutou certeiro, após cruzamento pela direita. Com Stanley e Fernando mostrando experiência, parecia que o Franco seria o campeão. Mas, aos 11’30”, Dezão chutou rasteiro, tirando do goleiro e colocando novamente o empate no placar. Com empate em 4 x 4, o jogo foi para os pênaltis, como previa o regulamento.

Foram 3 cobranças para cada lado, até que o goleiro Fonseca defendeu e deu o título para a equipe da Agropecuária Rodrigues. O time do Rodrigues ainda abocanhou os troféus de artilheiro (Dezão – 23 gols marcados) e do goleiro menos vazado (Fonseca – média de 2,4 gols por partida). O capitão Roninho representando a equipe da Agropecuária Rodrigues recebeu o troféu de campeão. Confira as fotos.