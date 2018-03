No início de março estiveram reunidos no gabinete da Prefeitura Municipal de Sertanópolis, o Prefeito Tide Balzanelo e o vice-prefeito Edson Pedro, para uma conversa com a Chefe do Núcleo Regional de Londrina, Sra. Lucia Aparecida Cortez Martins. Participaram também a Diretora do Departamento de Educação Carina Barco Marcon, e os Diretores e Coordenadores de Escolas municipais.

A pauta foi para tratar sobre a realização dos Jogos Escolares, edição macrorregional, que será sediado em Sertanópolis.

No total serão recebidos 1.800 jovens que participarão nas diversas modalidades de futsal, basquete, vôlei, atletismo, xadrez, tênis de mesa, handebol, entre outras.

A iniciativa da Administração Municipal na realização deste tipo de evento é muito importante para o destaque do Município na Região e consequentemente fomentando o comércio local.

Os Jogos serão coordenado pelo Departamento de Esporte do Município, sob acompanhamento do Diretor de Esportes, Fabio Henrique Araújo.