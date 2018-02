Jogos Municipais de Verão de Sertanópolis

Boa tarde, amigos.

Vamos postar aqui um pequeno aperitivo do que será a cobertura dos Jogos Municipais de Verão, disputado no Ginásio de Esportes Teixeirão. Você verá mais fotos e a cobertura completa em nosso jornal impresso e também aqui no site, à partir do dia 20 de fevereiro. Por enquanto, vá curtindo este post.

JOGOS MUNICIPAIS DE VERÃO

No dia 07 de fevereiro, vôlei masculino: Gigantes do Vôlei 2 x 1 All Star Team. Na semifinal, Agropecuária Rodrigues 9 x 5 Moleques da Vila. No segundo jogo da noite, Franco FC 4 x 3 Fúria FC

No dia 09, futsal feminino, Bela Vista do Paraíso 3 x 0 Sertanópolis. Na disputado do 3º lugar, Fúria FC 4 x 2 Moleques da Vila. Na final, durante o tempo normal, Agropecuária Rodrigues 4 x 4 Franco FC. Na disputa por pênaltis, o Rodrigues venceu por 4 x 3. Confira as fotos dos jogos e veja mais detalhes em nossa edição impressa, lance a lance, nas bancas à partir do dia 20 de fevereiro. Acompanhe através de nosso site e nas redes sociais, o jornal mais completo da região.

Gigantes do Vôlei – Campeão

All Star Team – Vice-campeão de Vôlei Masculino

Bela Vista do Paraíso – Campeã de Futsal Feminino

Sertanópolis FC – Vice-campeã de Futsal Feminino

Agropecuária Rodrigues – Campeão dos Jogos Municipais de Verão

Franco FC – Vice-campeão do Jogos Municipais de Verão

Fúria FC – 3º colocado dos Jogos Municipais de Verão

Moleques da Vila – 4º Colocado dos Jogos Municipais de Verão

As duas equipes na final, durante a execução do Hino Nacional.

Prefeito Tide e o Secretário de Esportes, Fabinho.