Jornal da Cidade participa de reunião de jornais do Paraná

No último dia 06 de abril, estiveram reunidos em Palmeira (próximo à Ponta Grossa), os jornais e revistas filiados à Adjori PR. A associação de jornais e revistas do Paraná tratou de vários assuntos importantes e foi comandada pelo Presidente da Associação, Elizio Jacy Siqueira e o vice-presidente Sérgio Jonikaites.

A reunião em Palmeira serviu para abrilhantar o aniversário da cidade que, em 07 de abril, comemorou 200 anos de fundação, mês que o jornal anfitrião, a Gazeta de Palmeira, completou 43 anos de existência.

15 jornais participaram da reunião que decidiu pela realização de uma assembleia ordinária no mês de maio, a ser realizada em Curitiba, incluindo também o 27º Congresso da Adjori, a instituição do Prêmio Adjori de Jornalismo, a publicação de mídias públicas e privadas, a contratação de um representante comercial, o incremento do portal da associação e dos jornais, inclusão de novos associados, entre outros assuntos de interesse dos jornais do interior do Paraná.

O Prefeito de Palmeira, Edir Havrechaki (PSC) esteve presente, acompanhado pelo Secretário de Cultura, Turismo, Patrimônio Histórico e Relações Públicas do município, Waldir Joanassi Filho. O Prefeito fez questão de comparecer ao evento para trazer seu apoio aos jornais do Paraná, reconhecendo o importante papel desenvolvido pela mídia impressa que procura “informar com responsabilidade e credibilidade tudo aquilo que acontece”, disse. Ele ainda agradeceu a presença de todos e convidou os participantes para voltarem outras vezes à cidade.

Por sua vez, o Secretário de Cultura, Waldir Joanassi, enalteceu a decisão da Adjori em realizar uma reunião em Palmeira, na época do aniversário da cidade. Ele ainda destacou a cultura, história e a importância de Palmeira para o Estado do Paraná. Falou dos patrimônios imateriais tombados, como o “Pão de Bafo”, comida típica alemã, também chamada pelos pioneiros de Tam Kleis ou “Pão de Russo”. Outro patrimônio imaterial do município é a “Gengibirra”, refrigerante a base de gengibre e fabricado há mais de um século pela Indústria de Bebidas Cini, com uma receita vinda de italianos que imigraram para Palmeira no século passado. Um dos jornais filiados à Adjori, a Gazeta de Palmeira, foi o anfitrião do encontro. O jornal chegou aos 43 anos de fundação sob a direção do jornalista Moacir Guchert.

Após o almoço, a comitiva foi conhecer, em Witmarsum, colônia alemã localizada no interior de Palmeira, a Usina Malte, uma cervejaria artesanal que produz 9 tipos de cervejas puro malte.

Esta foi a primeira reunião da Adjori que o Jornal da Cidade participou, uma vez que o jornal se filiou em 2018. O Jornal da Cidade também é filiado à Apjor e seu jornalista responsável é filiado ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Londrina e ao Fenaj – Federação Nacional do Jornalistas.

O diretor do Jornal da Cidade, Getulio V. Soares cumprimenta o presidente Elizio Jacy Siqueira pela brilhante iniciativa e desempenho da associação.