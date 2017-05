Labcenter inaugura modernas instalações

Criado em 1999, pelos bioquímicos Rodrigo Araújo e Doris Pilatti Araújo, o Laboratório de Análises Clínicas Labcenter vem experimentando uma constante e sólida evolução. No último dia 29 de abril, inaugurou novas, modernas e amplas instalações. Segundo Dr. Rodrigo Araújo, “nossa meta é sempre buscar o aprimoramento, através do investimento em tecnologia, sem esquecer da constante capacitação de nossos colaboradores. Hoje, podemos afirmar que, em termos de qualidade, estamos iguais os principais laboratórios dos grandes centros”, resumiu.

As novas instalações, construídas com recursos próprios, terá como foco principal a constante melhoria no atendimento ao público e irá oferecer, em breve, novos serviços de diagnóstico por imagem, através de equipamentos de raio x, mamografia e ultrassonografia. Outro diferencial será a transformação do espaço numa policlínica, oferecendo várias especialidades médicas, através da parceria com profissionais de vários setores. O serviço de medicina ocupacional já está funcionando nas novas instalações.

Segundo Rodrigo Araújo, “investimos cerca de um milhão de reais somente na estrutura e após a aquisição dos novos equipamentos, o investimento deve atingir a casa de dois milhões de reais. Isso tudo irá proporcionar a geração de novos empregos, se Deus quiser”, afirmou. O prédio recebeu o nome de Luiz Araújo, uma homenagem ao pai de Rodrigo, que o ajudou no início da carreira.

A Labcenter possui postos de coletas em Sertaneja e Primeiro de Maio. O Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sertanópolis (ACES), Nelson Pereira entregou um ofício da entidade parabenizando a empresa por se tornar um centro de referência na região em Análises Clínicas. Amigos, familiares e fornecedores estiveram presentes à inauguração e foram recepcionados com uma farta mesa especialmente preparada por Nicinha Torezan.

A climatização e a fachada de vidro foram feitas por Bolteri Acabamentos (3258-2000). Confira algumas fotos da inauguração das novas instalações da Labcenter, agora instalada na Rua Gervásio Morales, em frente ao Estádio Éxaro Menck.

