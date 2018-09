Licitação para reforma do Hospital foi realizada

No último dia 30 de agosto, foi realizada uma licitação pública, através da modalidade pregão presencial, para definição da empresa que irá prestar os serviços de reforma e ampliação do Hospital São Lucas de Sertanópolis.

Participaram cinco empresas e o preço de referência inicial era de aproximadamente R$ 1.560 milhão. A disputa acabou fechando a obra em R$ 1.160 milhão, proporcionando uma economia de cerca de 400 mil reais ao município.

O Sermusa aguarda apenas o trâmite e prazos legais do processo para homologar a empresa vencedora.

Estão previstos na obra, a construção de uma sala de urgência e emergência, que será onde hoje está o estacionamento. Também será construída uma nova farmácia e, no local onde está a atual sede administrativa e a cozinha. O prédio será demolido e transferido temporariamente para uma casa ao lado do hospital, onde era o RH do Moinho Globo, até que a obra esteja pronta. Serão cerca de 500 m2 de construção, adequadas dentro das normas da Vigilância Sanitária. Serão investidos cerca de 500 mil reais, com contrapartida da Prefeitura Municipal.

Segundo o Diretor do Sermusa, Ilto de Souza, “serão adquiridos vários equipamentos para o Hospital, entre eles, um moderno Raio X digital, no valor de R$ 235 mil, um gerador de energia para emergência, no valor de R$ 80 mil, além de camas, inclusive automáticas, que custam entre 8 a 9 mil cada. Também estão previstos a aquisição de monitores cardíacos, um ventilador pulmonar que custa entre 30 a 40 mil reais, bomba de infusão e cardioversor. Ao todo serão investidos cerca de 100 mil reais”, explicou.

O Prefeito Tide destacou o esforço que o município tem feito para a melhoria do atendimento na área da saúde. “Veja bem: A saúde de Sertanópolis está cada vez melhor. É um setor que demanda altos investimentos. Compramos carros novos, recebemos uma ambulância zero para o Samu e agora licitamos a reforma e ampliação de nosso hospital. Muitas coisas boas vêm por aí e tudo isso é graças ao empenho de nossos deputados e de nossa equipe de trabalho. Sertanópolis não para. Com economia, trabalho sério e compromisso com nossa população, os resultados estão aí. Em todos os setores, em todo município”, comemorou.