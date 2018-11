Londrina E. C. perde na última rodada e se mantém na Série B

O Guarani venceu o Londrina por 1 a 0 na tarde deste sábado (24) na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com resultado, o Tubarão terminou a segunda divisão com 55 pontos na oitava colocação, na melhor campanha entre os clubes paranaenses. O Coritiba somou 52 pontos e terminou em décimo lugar.

O Londrina colocou em campo uma equipe com atletas provenientes da base e jogadores que podem ser aproveitados no Campeonato Paranaense de 2019, quando o LEC deve atuar com time misto, priorizando a formação da equipe que buscará o acesso no próximo Brasileiro.

O gol do Bugre saiu no final do primeiro tempo. Aos 42, o camisa 10, Rafael Longuine, acertou chute rasteiro de fora da área sem chance de defesa para Alan, goleiro que foi testado como titular na última rodada.

QUEM SUBIU E QUEM CAIU

Mais que a vitória em partida para cumprir tabela, a torcida do Guarani comemorou ainda mais o triunfo do CSA por 4 a 0 sobre o Juventude, que tirou a Ponte Preta do G4. A Macaca empatou em 0 a 0 com Avaí e assistiu a festa do Leão na Ressacada.

Assim, o campeão Fortaleza (71), o alagoano CSA (62), Avaí (61) e Goiás (60) estão garantidos na elite do futebol nacional em 2019. O Paysandu foi goleado por 5 a 2, em casa, pelo Atlético-GO e se junta aos rebaixados para Série C, ao lado de Sampaio Corrêa, Juventude e Boa Esporte.