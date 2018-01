Mais de mil visitantes no 1º dia do Superagro

Mais de mil pessoas estiveram nesta terça-feira no Superagro 2018, evento de difusão de tecnologia que está sendo realizado em Londrina, até quinta-feira e é promovido pela Agro100 e outras 60 empresas que produzem tecnologia e insumos para o agronegócio.

São 24 hectares de campos de lavouras demonstrativas e estantes das empresas apresentando as ultimas novidades para os produtores. A Aminoagro, produtora de recuperadores de solos e fertilizantes especiais apresenta em cinema 6D a estrutura dos solos, um show de imagens interativas. Outra tecnologia demonstrada no evento é o Climate FieldView que possibilita que o produtor acompanhe em detalhes no seu aparelho celular todas as operações do plantio à colheita. Basta instalar um dispositivo em suas máquinas. Essas são apenas algumas das novidades deste ano no Superagro que até quinta feita espera mais de 5 mil visitantes.