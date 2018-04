São ofertadas para esse mês caminhadas noturnas da Lua Nova e Lua Cheia, trilha da Fortaleza e Cicloturismo. Os passeios são promovidos pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Leia a materia completa

O espetáculo, sob a regência do maestro titular Stefan Geiger, será neste domingo, às 10h30, no Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) com ingressos a R$ 20 e R$ 10. Leia a materia completa