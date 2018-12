Melhorias nas galerias pluviais em Primeiro de Maio

Algumas ruas de Primeiro de Maio receberam melhorias nas estruturas das galerias de águas pluviais (água de chuva). Foi o caso do cruzamento da Rua Sete com a Rua 32, próximo à Escola Municipal Ana Ferreira Góes, além de outros pontos da cidade.

As obras seguem em paralelo ao recape de ruas do município e tem o objetivo de promover melhorias no sistema de drenagem. A Secretaria de Viação e Transporte da Prefeitura de Primeiro de Maio confirmou o início das obras de implantação no final da Rua 11, um ponto crítico que será solucionado em breve.