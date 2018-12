Moinho Globo agradece comunidade de Sertanópolis e promove evento na Rua Goiás

A Rua Goiás, no trecho entre a Avenida 06 de Junho e a Rua Luiz Deliberador, foi palco de uma bonita comemoração na última quarta-feira, dia 12, marcando a liberação da via para o trânsito normal de pessoas e veículos, depois de cerca de 10 anos de concessão ao Moinho Globo.

Foi a própria empresa que organizou o evento, como forma de agradecimento à comunidade pela compreensão e apoio no período da concessão. Houve brincadeiras para as crianças, pipoca e algodão doce de graça, música ao vivo e food trucks, destacando uma apresentação do coral dos funcionários do Moinho e do Clube do Choro de Londrina.

Ainda como forma de agradecer a comunidade, o Moinho Globo se empenhou para deixar o trecho mais bonito e contratou um grupo de artistas que grafitou um grande painel no muro da indústria, com imagens que remetem ao tema agrícola ao trigo, ao moinho e outros elementos de cidade do interior, como a pesca e a natureza. Ciro Venturelli, fundador da empresa e já falecido, também está representado nas imagens, de forma estilizada. Com isso, a cidade ganhou um grande painel de arte que resulta também em pano de fundo para fotografias e vídeos.

“A palavra principal neste momento é, realmente, gratidão. Somos muito gratos a toda a comunidade de Sertanópolis. Reforço nosso agradecimento especialmente aos vizinhos da indústria, reconhecendo que houve dificuldades, mas que com paciência e diálogo pudemos superar eventuais divergências. A concessão da Rua Goiás foi condição fundamental para que pudéssemos seguir produzindo, gerando empregos, cumprindo rigorosamente nossas obrigações fiscais e sociais como sempre fizemos”, afirmou a vice-presidente do Moinho Globo, Paloma Venturelli. “Não tenho dúvidas que foi justamente a seriedade do Moinho Globo, a certeza da contrapartida pelo envolvimento da empresa e seu protagonismo na economia e nas questões sociais e beneficentes da cidade que levaram os moradores a nos apoiar e compreender este período”, completou.

Com a sua nova unidade industrial em pleno funcionamento e estrategicamente localizada entre o Residencial Moinho Globo e a Associação dos Funcionários, o Moinho Globo já prepara as comemorações pelos 65 anos de fundação da empresa, para 2019. Hoje, a empresa gera 250 empregos diretos e produz cerca de 100 produtos, para o varejo e mercado transformador.

“Nascemos aqui em Sertanópolis e aqui seguiremos produzindo, com equipamentos e tecnologias das mais modernas, gerando empregos, movimentando a economia e contribuindo nas ações sociais para que juntos possamos ter uma cidade cada vez melhor”, destacou a vice-presidente Paloma Venturelli.