Moinho Globo leva grupo de estudantes e professores para dia de diversão no Resort Aguativa

No próximo dia 06 de junho, feriado municipal em Sertanópolis, os alunos vencedores do concurso de redação e desenho “O Moinho Globo e a Minha Cidade”, promovido pelo Moinho Globo, vão desfrutar da premiação que inclui um dia de passeio e diversão no Resort Aguativa, em Cornélio Procópio. Cada criança irá acompanhada por um dos pais ou responsável e os professores dos autores dos trabalhos finalistas também são convidados da empresa para a viagem.

Os vencedores na categoria desenho – destinada aos alunos do 2º e 3º anos – foram: Valentina Costa Hoffmann, do 3º ano do Colégio Construindo o Saber (1ª colocação); Emanuelli Cristina Almeida Ribeiro, do 3º ano da Escola Benedito Biasi Zanin (2ª colocação) e Jamile Cristina da Silva, do 2º ano da Escola Santo Tomás de Aquino (3º lugar).

Na categoria redação, para estudantes do 4º e 5º anos, os premiados foram: Gustavo Franco Andreolli, do 5º ano da Escola Maria Gomes Teixeira; Maria Vitória Aparecida da Silva , do 5º ano da Escola Santo Tomás de Aquino (2ª colocação) e Otávio Pissinati Trentini, do 5º ano do Colégio Construindo o Saber ( 3º lugar).

Como foi o concurso

O concurso foi idealizado pelo Moinho Globo em comemoração aos 65 anos de fundação da empresa e organizado com apoio do Instituto Eulália Zanin. No total, foram 777 inscritos de seis escolas de Sertanópolis, sendo: Escola Municipal Benedito Biasi Zanin, Escola Municipal Santo Tómas de Aquino, Escola Municipal Maria Gomes Teixeira, Escola Jean Piaget, Colégio Construindo o Saber e Escola Municipal Luiz Deliberador.

A proposta foi estimular a participação de crianças regularmente matriculadas nas escolas do ensino fundamental a desenvolver hábito de redação, bem como da expressão através do desenho. De acordo com o regulamento, o tema poderia ser desenvolvido na modalidade desenho paras as crianças do segundo e terceiro anos e na modalidade redação para alunos de quarto e quinto anos.

A coordenadora de Marketing do Moinho, Mariana Venturelli, avalia como extremamente positivo o envolvimento e a participação das escolas e estudantes no concurso. “Tivemos mais de 700 trabalhos inscritos, um número muito significativo. Agradecemos o empenho de todos os alunos e o apoio das seis escolas que participaram. A iniciativa se mostrou muito válida, tanto pela oportunidade de poder contar a história do Moinho para essa nova geração de sertanopolenses e, principalmente, pelo retorno que alcançamos em trabalhos tão criativos e inspiradores que mostram como a cidade nos vê”, garante a coordenadora.