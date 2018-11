Mostra Cultural marca comemoração à semana da consciência negra

“O conhecimento é a chave para eliminar o preconceito da nossa sociedade”. Foi com esse alerta que a professora de história Jociane Pereira enfatizou sua palestra que abriu a noite cultural em comemoração à semana da consciência negra, realizada no dia 21, na Casa da Amizade em Primeiro de Maio.

O evento é o resultado do trabalho feito pela professora Elise Hernandes com alunos do segundo ano do ensino normal e médio do Colégio Marechal Castelo Branco.

Além da palestra, que revelou o quanto a cultura negra-africana está enraizada no nosso cotidiano, o evento também trouxe uma série de atividades, como apresentações de poesias de rua, danças, desfile de vestimentas e amostra de capoeira da Associação de Capoeira Acatei – Projeto Serviço de Convivência e Fortalecimento.

Para a secretária de cultura Pâmela F. Bernegossi, iniciativas como essa integram a comunidade para assuntos de extrema importância como o da consciência negra.

“São assuntos que deveriam estar no nosso cotidiano, mas eventos como essa mostra cultural, nos revela o quanto precisamos avançar para vivermos em uma sociedade mais igualitária” disse a secretária.

A secretária de educação Vera Stivanelli, juntamente com a equipe de coordenação, também prestigiou o evento.