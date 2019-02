Motoristas da Educação fazem curso de capacitação

Os motoristas do Transporte Escolar do Departamento de Educação da Prefeitura de Primeiro de Maio participaram de um curso de capacitação entre os dias 21 a 25 de janeiro, com carga horária de 50 horas, nas dependências do Sest Senat, em Londrina.

O curso tem como objetivo capacitar os condutores de veículos do transporte escolar para a execução de suas atividades com conhecimentos sobre as características, riscos e particularidades do trabalho em atendimento à legislação específica da função.

Esta foi a primeira vez que foi oferecido aos motoristas esse tipo de curso. Segundo a Secretária de Educação, Vera Lúcia Paschoalino Stivanelli, “estamos cumprindo a legislação e adequando às necessidades de nossos alunos com relação ao transporte escolar. Foi um pedido feito pela Prefeita Bruna Casanova, que está sempre atenta ao que diz respeito à legislação da educação. Foram 12 motoristas treinados e, temos certeza, que estaremos oferecendo um transporte escolar com total segurança para nossos alunos”, adiantou.