Município de Bela Vista formaliza doação do Teatro ao Sesc

No último dia 22 de maio, na Câmara Municipal, foi dado mais um passo para a revitalização e reforma do Teatro Municipal de Bela Vista do Paraíso, que será recuperado e gerenciado pelo Sesc Paraná, através do Sistema Fecomércio.

A reforma do Teatro Geraldo Moreira vem sendo negociada com o Sesc desde meados de 2017 e até o momento não parou. A parceria com o Sesc foi viabilizada através do Deputado Federal Alex Canziani, que é amigo do Presidente do Sesc PR, Darci Piana. Há muitos anos o local sofre com o descaso e o abandono. O Teatro Geraldo Moreira foi um dos primeiros a ser construído no interior do Paraná e foi palco de inúmeras peças teatrais e atividades sociais, num passado não muito distante. Era preciso recuperar o local e dar vida nova ao Teatro. No local serão oferecidos serviços de Educação, Cultura, Assistência Social e lazer à comunidade. O Senac também faz parte da parceria e irá oferecer cursos profissionalizantes e técnicos à população de Bela Vista e região.

Desta feita foi realizada a doação do terreno e do prédio ao Sesc para que a entidade possa dar andamento aos trabalhos. Segundo Darci Piana, “o Sesc não pode investir milhares de reais num local que não lhe pertence. Tentamos fazer pelo método de comodato, mas a assessoria jurídica acabou optando pela doação. A Câmara Municipal de Bela Vista aprovou o projeto e agora vamos continuar tocando essa importante obra para o município”, explicou.

Estiveram presentes o Prefeito Edson Vieira Brene, o vice Sergio Menck, o Pres. Da Câmara, Rondinelli Belucci Meira, os vereadores Lúcia Darcin, Donizete Teodoro Fernandes (Timbó), Elisete Vilaça e João Maria Ribeiro, além do Assessor Jurídico da Prefeitura, Dr. Júlio César Moliani, o Pres. da Associação Comercial, Valdemar Rampazzo e o Oficial do Cartório Civil, Sr. Beniton Alves de Lima. Por parte do Sesc PR, estiveram presentes o Presidente do Sistema Fecomércio (Sesc e Senac), Darci Piana, o Assessor Jurídico do Fecomércio, Dr. Carlos Sotti e a representante do Deputado Federal Alex Canziani, sua filha, Luiza Canziani.

O Pres. da Câmara, Rondinelli Belucci Meira saudou a todos e falou em nome dos vereadores. “A Câmara sabe da importância dessa obra para Bela Vista e por isso votamos unânimes pela sua aprovação. Os vereadores trabalham em sintonia com o Executivo e com os anseios da população”, disse.

A representante do Deputado Federal Alex Canziani, responsável pela viabilização da parceria, Luiza Canziani lembrou que “o sonho está prestes a se tornar realidade”. Ela lembrou a importância do trabalho do pai e disse que a obra irá trazer um novo mundo de oportunidades para Bela Vista. Saudou ainda o Pres. do Fecomércio, Darci Piana, a quem classificou como “um exemplo de trabalho pelo Paraná”.

Por sua vez, Darci Piana mostrou-se alegre por vir novamente à cidade, desta vez para assinar a escritura de posse do terreno, que irá possibilitar a concretização do projeto de reforma e recuperação do Teatro. Segundo ele, “o local terá muito mais que cultura. Traremos, em parceria com o Senac, atividades educacionais, esportivas e trabalhos na área social, que é uma das missões do Sesc. Serão serviços, informações, cursos, eventos, atividades físicas, de lazer e muito mais. É importante destacar a responsabilidade social do Sesc e seus parceiros. Todo trabalho disponibilizado pelo Sesc e Senac a cidade de Bela Vista vai receber, como por exemplo cursos de preparação de mão de obra, cursos técnicos presenciais e à distância. Toda essa estrutura vai ter aqui e não será apenas a população que irá usufruir.

Também os empresários e a região, que farão parte desse complexo gigantesco que será construído. Acreditamos que até o início de 2019 a obra estará concluída. Agradecemos ao Prefeito Brene, ao Deputado Alex Canziani, aos vereadores e à população de Bela Vista do Paraíso pela confiança depositada ao Sesc Paraná”, finalizou.

O prefeito Edson Vieira Brene saudou a todos e, em especial ao amigo Alex Canziani. “Durante a campanha eleitoral, o deputado me perguntou o que o município mais precisava. Disse que talvez uma das principais reivindicações fosse o Teatro Municipal. Ele garantiu ajuda e aí está. Sempre existe os que torcem contra, mas nós queremos o melhor para Bela Vista. A princípio a obra seria feita através de comodato, mas esbarramos na lei, devido o valor a ser investido. Agora conseguimos a solução e a obra vai continuar. Os pessimistas não acreditaram, mas estamos dando passos firmes e este é mais passo adiante. Todos vão ganhar. É uma felicidade para quem gosta de Bela Vista. Uma conquista que jamais o Poder Público Municipal teria condições de fazer. Nosso teatro voltará a ter vida e ainda esse ano as obras vão começar”, enfatizou.

O projeto arquitetônico e estrutural já está pronto. Agora, com a assinatura da escritura pública, o Sesc dará início às licitações. A previsão é que, dentro de seis a oito meses tudo esteja concluído e as obras iniciadas.