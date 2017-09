Nova diretoria

Tomou posse no último mês, dia 29/08/17, no Centro de Convivência Luís da Silva Sá, de Bela Vista do Paraíso, dando sequência as atividades, a Sra. Presidente Ivone Melhado, e a Vice Maria Aparecida Reis (Lica), e demais componentes, dando sequência à mais uma gestão, biênio 2017/2019