Nova praça homenageia pioneiro humilde

A Prefeitura de Sertanópolis entregou à população um novo espaço público, no Conjunto dos Estados. É a Praça Assírio Francisco Barbosa, popularmente conhecido como “Peixeiro”. Figura emblemática na cidade, Peixeiro chegou em Sertanópolis nos idos de 1950, vindo de Minas Gerais e teve cinco filhos. Trabalhou grande parte de sua vida como saqueiro nas máquinas de café do município. Um dos locais em que trabalhou foi a Cerealista Balzanelo, que depois se transformou em Balzagril, empresa de propriedade do atual prefeito, Tide Balzanelo. Na cerealista, recebeu o primeiro registro profissional em sua carteira de trabalho.

Um problema nas pernas o levou a aposentadoria por invalidez. No entanto, Peixeiro se recusava a parar de trabalhar e, mesmo com dificuldades de locomoção, passou a vender sorvete pela cidade.

Foi um dos primeiros moradores do Conjunto dos Estados, conjunto habitacional construído em Sertanópolis pelo ex-prefeito Amilton Teixeira Martins. O local onde foi construída a praça era um terreno abandonado, até que a atual administração resolveu urbanizar, transformando o terreno baldio numa pequena, porém agradável praça para o lazer da população.

Peixeiro faleceu em 2014 e a filha Lourdes Barbosa Dias, representando a família, agradeceu a homenagem. Segundo ela, “é uma alegria para nós recebermos esta homenagem. Em nome da minha família, agradecemos do fundo do coração. Meu pai foi um exemplo de caráter e trabalho duro. Temos certeza que, se ele estivesse vivo, receberia essa homenagem com muito orgulho. Ele fez muitos amigos e teve muita consideração pelo Tide”, afirmou.

O vereador Antônio Roberto Marques de Souza foi o autor da emenda que homenageou o pioneiro. Ele representou a Câmara Municipal e elogiou a conduta exemplar de Assírio Barbosa.

O vice-prefeito Edson Filho destacou que Peixeiro era uma pessoa querida por todos. Ele também elogiou o trabalho do Prefeito Tide. “Acompanho o seu trabalho e sei o quanto é esforçado. Ele procura investir muito bem o nosso dinheiro em obras como a ampliação do hospital, a rodoviária, o novo centro de reciclagem, as escolas e a educação de maneira geral. Tenho orgulho de ser o seu vice e quero dizer que estamos unidos com o Legislativo para fazer cada vez mais por Sertanópolis. Tem muita coisa boa vindo aí”, avisou.

O Prefeito Tide lembrou que Peixeiro trabalhou na sua empresa e foi lá que teve o primeiro registro em sua carteira de trabalho. “É uma homenagem merecida. Peixeiro era uma pessoa boa, um homem do bem e deixou uma história linda. Foi um funcionário exemplar e um cidadão que tenho certeza, está no céu, por tudo que fez em vida”, disse. O Prefeito ainda lembrou que o local onde estava sendo entregue a praça foi revitalizado. “Antes era um local abandonado”.

Tide criticou pessoas que procuram denegrir a administração e fez questão de tomar um copo de água, direto da torneira, afirmando que “pessoas maldosas, que não conhecem sobre o assunto, espalham boatos sobre a nossa água, que vem de poços artesianos do terceiro lençol freático e tem excelente qualidade”, finalizou.

