Novo caminhão para coleta de recicláveis

A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, através do Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios – PAM (convênio 389/2018), realizou a compra de um caminhão coletor de lixo reciclável 4X2, com capacidade de 9,5m3 no valor R$ 249.500,00, sendo R$ 237.025,00 através do PAM e R$ 12.475,00 de contrapartida do próprio município.

O caminhão é modelo Mercedes-Bens Accelo 815/37, fabricação/modelo: 2017/2018 (Novo, Zero Km, que foi entregue para a administração municipal no último dia 28 de setembro.

O objetivo da aquisição do caminhão foi o de auxiliar o município no desenvolvimento de ações visando a implantação de serviços adequados de coleta e destinação final de materiais recicláveis.

A partir de agora a prefeitura irá sem empenhar na realização de campanhas educacionais e maior incentivo a associação de catadores.