Obras de revitalização de estradas rurais seguem a todo vapor

A Secretaria Municipal de Viação Urbana e Transportes de Primeiro de Maio, em força tarefa, está revitalizando as estradas rurais do município a todo vapor.

Neste mês, estradas da Água do Bonitão, Ribeirão e da Jacutinga receberam a atenção da Prefeitura Municipal, atuando nas frentes de trabalho com caminhão puxando pedra e serviço de patrola, além de abertura de novas caixas de contenção da água da chuva, às margens das estradas, como é o caso da Estrada do Ribeirão.

Segundo o secretário de Viação e Transporte, ‘Preto Motoca’, o trabalho é um antigo pedido de agricultores e moradores da zona rural e tem sido elogiado pela comunidade dos distritos e área rural.

O serviço é uma determinação da prefeita Bruna Casanova. “Temos um carinho muito grande por nossos munícipes que vivem na área rural. Nosso município é essencialmente agrícola e estamos às vésperas do início do plantio da safra de soja, então é uma preocupação nossa garantir a melhoria das estradas rurais. Estamos atentos e buscando melhorar esta condição”, disse a prefeita.

“Estamos satisfeitos com o trabalho desenvolvido até aqui. Sabemos que ainda há muito o que fazer no sentido de melhorar nossas estradas rurais, mas estamos focados no nosso planejamento de trabalho” completou a prefeita.

A quebra de um barranco de terra na estrada da Água da Jacutinga, que dificultava o trafego de maquinários agrícolas, bem como o levantamento de um trecho da estrada, um antigo pedido de produtores rurais que utilizam a estrada, já feito pela administração municipal, na sequência do planejamento de amenizar problemas nos trechos mais críticos de todas as estradas rurais do município.

Também já foram recuperados os trechos mais abalados nas estradas vicinais da Água da Marreca, Água do Bonitão, Água do Limoeiro e Água da Garça.