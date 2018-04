Paraná produziu 1,44 milhão de toneladas de frutas em 2016

Líder na produção de feijão e proteína animal, o Paraná também tem um mercado ativo de fruticultura. Em 2016, segundo pesquisa do Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, a produção foi de 1,44 milhão de toneladas, o que representa 3,6% da nacional e coloca o Estado como o oitavo maior produtor do País.

O cultivo de frutíferas é desenvolvido de Norte a Sul do Estado por cerca de 27 mil produtores. Na safra de 2016, a produção de frutas ocupou uma área de 60,3 mil hectares, gerando uma renda bruta de R$ 1,5 bilhão, ou 1,7% do Valor Bruto de Produção (VBP) da agricultura paranaense. Entre 2007 e 2016, o segmento registrou crescimento de 2,9%.

Parte dessa alta é decorrente de um trabalho integrado entre os produtores rurais, a Secretaria de Estado da Agricultura, por meio do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), e parceiros, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

“Com o suporte da pesquisa agropecuária, apoio e o empenho de fruticultores, produzem-se hoje no Paraná espécies de clima temperado em regiões quentes, bem como fruteiras tropicais e subtropicais em microclimas nas regiões mais frias”, disse Paulo Fernando de Souza Andrade, engenheiro agrônomo do Deral que acompanha o setor.

APOIO – No Paraná, os produtores exploram cerca de 35 frutas, com destaque para laranja, banana, melancia, tangerina, uva, maçã, limão, abacate, morango e goiaba. Juntas, elas representam 93,1% de toda a produção do Paraná.

Além de dar apoio à cultura de frutas economicamente expressivas, o Estado também dá assistência aos pequenos produtores, a exemplo do abacaxi, que encontrou clima e temperatura ideais nas terras do Noroeste do Paraná. Cerca de 60 produtores, sendo 80% deles provenientes da agricultura familiar, plantam em uma área de 360 hectares. Na safra de 2017/2018, eles produziram 30 mil quilos de abacaxi por hectare.

“Apoiamos os agricultores por meio da assistência técnica especializada, dicas sobre empreendedorismo, visitas a outras regiões produtoras e capacitação, sempre trabalhando para desenvolver e melhorar a organização da produção, além da comercialização dos alimentos”, afirmou Ricardo Domingues, engenheiro agrônomo da unidade municipal da Emater de Santa Isabel do Ivaí.

Para o produtor João Henrique Domingues, que também é presidente da Associação de Produtores de Abacaxi do Noroeste do Paraná (Aproanp), o trabalho da Emater e de outras organizações foi essencial para o desenvolvimento da região. “A cultura do abacaxi só se consolidou aqui por causa desse apoio das instituições”, disse ele, que tem aproximadamente 400 mil pés da fruta em uma área de 12,1 hectares.

Fonte: Agência de Notícias