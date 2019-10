Paraná Rosa já ofertou mais de 7 mil exames para mulheres

A caravana do Paraná Rosa, criada pelo Governo do Estado, que promove ações de incentivo e cuidado à saúde da mulher, segue até o dia 31 de outubro percorrendo 43 municípios do Estado. Do início do mês até agora a caravana passou por 33 cidades. Foram realizados 942 agendamentos para mamografia, 925 preventivos do câncer do colo do útero e mais de 5 mil testes rápidos de HIV, Hepatites e sífilis. A caravana é composta por unidades móveis de atendimento para realização de exames e testes rápidos, além de orientações sobre prevenção de várias doenças, com foco no câncer de mama e de colo de útero. O Paraná Rosa faz parte do Outubro Rosa e foi idealizado pela primeira-dama do estado, Luciana Saito Massa. O objetivo é a promoção do cuidado integral com a saúde da mulher. CIDADES – Na sexta-feira (25), o ônibus itinerante está em Paranaguá e Icaraíma. No final de semana percorrerá mais 4 cidades das regiões do Litoral e de Umuarama (Noroeste). Sábado (26), o Paraná Rosa realizou atividades em Antonina e Alto Paraíso e, no domingo (27), em Guaraqueçaba e Altônia. Serão ofertados coleta de exames de colo de útero, agendamento de mamografia, testes rápidos de hepatite, HIV e sífilis, vacinas e diversas atividades, como palestras de profissionais das áreas de saúde, nutrição e educação física. SITUAÇÃO DE RISCO – Além do atendimento na área da saúde, por meio da Secretaria da Saúde do Paraná, a caravana também leva orientações da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho para mulheres em situação de risco, com instruções sobre violência doméstica e familiar, direitos da mulher e assistência social. “O cuidado integral à saúde da mulher e de todo o cidadão paranaense, chegando perto da casa de cada um, é a principal meta deste governo. Trabalhamos com o objetivo de levar a saúde para perto da população, alertando sempre que a prevenção é a melhor alternativa”, afirma o secretário da saúde, Beto Preto. OUTUBRO ROSA – Além da campanha Paraná Rosa, a programação do Outubro Rosa acontece em todas as regiões do Estado. Nesta semana, a 12ª Regional de Saúde de Umuarama, reuniu profissionais da Atenção Primária dos 21 municípios da região para uma atualização voltada à prevenção do câncer de mama e de colo de útero. Eventos de conscientização e cuidados da saúde da mulher foram programados durante todo em mês nas 22 Regionais de Saúde do Estado. SECRETARIAS – Nesta sexta-feira as secretarias estaduais reuniram os servidores para fazer uma foto oficial do Paraná Rosa. “Estamos entrando na última semana do Paraná Rosa com atividades em 43 municípios prioritários. Nesta sexta-feira estamos todos nós, servidores e servidoras do Estado, nos mobilizando para lembrar que devemos promover a prevenção do câncer de mama em todos os dias do ano, principalmente com hábitos de vida saudáveis”, alerta Maria Goretti David Lopes, diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde.

Fonte: aen.pr.gov.br