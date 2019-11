Paraná Serviços atinge a marca de 30 mil usuários

O aplicativo Paraná Serviços, lançado pelo Governo do Estado para facilitar a vida do trabalhador autônomo, com a intermediação entre o contratante e o prestador de serviços, atingiu em nove meses a marca de 30 mil downloads e já chega há 240 municípios do Paraná. Criada pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho em parceria com a Celepar, a ferramenta agiliza a contratação de serviços. “O aplicativo é um incentivador da geração de renda rápida, com possibilidade de atender quem procura serviços com urgência e quem está disposto a ofertas céleres”, afirma o secretário Ney Leprevost. “Planejamos expandir cada vez mais o aplicativo para alcançar os 399 municípios do Estado”, destaca. Atualmente, os 10 municípios que mais registram números de downloads são Curitiba; São José dos Pinhais; Colombo; Cascavel; Londrina; Pinhais; Foz do Iguaçu; Fazenda Rio Grande; Piraquara; Araucária. Dos 30 mil acesso, 87,8% são Android e 12,2% IOS. “Atingir este número de 30 mil downloads até o final do ano era uma meta que o secretário Leprevost havia sugerido. Alcançá-la antes de dezembro nos motiva ainda mais”, afirma o assessor de Gestão Inteligente e Inovação da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, André Telles. 100 CATEGORIAS – Lançada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior em março deste ano, a ferramenta disponibiliza mais de 100 categorias de serviços autônomos cadastrados. Os serviços mais procurados são: marido de aluguel, diarista, pedreiro, eletricista, pintor, garçom, motorista, recepcionista, limpeza/auxiliar, babá, encanador, técnico de computador, cabeleireiro/manicure, cozinheiro/auxiliar. MICROCRÉDITO – Outra funcionalidade do Paraná Serviços é a possibilidade de informações sobre microcrédito com a Fomento Paraná. Uma aba no aplicativo permite ao trabalhador cadastrar seu e-mail e receber informações sobre possibilidade de acesso a crédito de R$ 10 mil a R$ 20 mil para investir em capacitação ou estruturação. Mais de 200 usuários se cadastraram em apenas 40 dias para conhecer essas alternativas de crédito para Microempreendedor Individual (MEI). “Já temos registros de 585 solicitações para créditos. Oferecemos pelo aplicativo mais uma opção de serviço ao trabalhador, por isso quanto mais tecnologia tivermos para beneficiar, mais ganhará o empreendedor”, disse o diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Alves das Neves. COMO FUNCIONA – Para o contratante, é preciso baixar o Paraná Serviços e pesquisar pelo serviço ou profissional de que necessita. A escolha é da preferência do contratante, ou seja, podem ser avaliadas as qualidades e habilidades do prestador. O aplicativo permite a troca de mensagens entre contratante e contratado, onde são acertados o orçamento e o pagamento de comum acordo. Para o prestador de serviços, basta baixar o aplicativo e se cadastrar como disponível para ser contatado. Na aba do perfil, há possibilidade de personalizar o cadastro com um pequeno currículo e fotos dos trabalhos já realizado.

Fonte: aen.pr.gov.br