Parceria União faz a Vida

No último dia 15 de abril, foi realizado o ato de assinatura do contrato de intenções entre o Departamento de Educação do Município de Bela Vista do Paraíso e a Cooperativa de Crédito Sicredi PR/SP.

Segundo a Secretária de Educação, Adenilze Bueno Lara, “hoje é a primeira fase do programa, de assinatura do termo de adesão e cooperação ao programa. Depois teremos a formação dos professores e finalmente a participação dos alunos e da comunidade. O Programa União Faz a Vida, visa mudar e resgatar alguns hábitos tanto dos alunos como da comunidade escolar. São valores éticos, de cidadania e de atitudes que estão esquecidos. Bela Vista se sente honrada por ter sido contemplada com esse programa maravilhoso. Os professores serão os multiplicadores dessa nova forma de ver as coisas, ajudando tornar o mundo melhor. Irão participar todas as escolas municipais, incluindo a Apae e os Centros de Educação Infantil”, informou.

Segundo a Gerente da Agência Sicredi de Bela Vista do Paraíso, Simeli Fernanda Piotto Casagrande, “um dos objetivos do programa é a prática da educação cooperativa. Esse programa teve início em Nova Esperança e hoje está em dezenas de municípios do Paraná e do Estado de São Paulo. Até 2020 pretendemos estar em todos os municípios da região metropolitana de Londrina”, afirmou.

O Chefe de Gabinete, José Carlos Valone informou que o Prefeito Edson Vieira Brene estava em viagem para Curitiba. O Presidente da Apae, uma das escolas envolvidas, Vanderlei Paulino Barreiros, lembrou que “a parceria é importante para a entidade, pois iremos aprender dividir as responsabilidades, com união pela educação. Nossa união fará a vida”, parafraseou o título do programa.

A Gerente Regional de Desenvolvimento Social do Sicredi União PR/SP, Carla Fernanda Sonoda, destacou que o símbolo do programa é a abelhinha. Essa mascote é o símbolo da união, da disciplina e da cooperação. Precisamos deixar filhos melhores para o mundo e não um mundo melhor para nossos filhos. As pessoas hoje estão muito individualistas e alguns valores foram perdidos ao longo dos tempos, pela influência da TV e do celular. Vamos resgatar esses valores perdidos, combatendo a desagregação da família. Este é um dos objetivos do Programa e, a partir de agora, conto com Bela Vista do Paraíso para vir somar juntos na conquista de um mundo melhor”, completou.

Ao lado, professores, convidados e autoridades que participaram da assinatura do termo de adesão ao Programa União Faz a Vida, entre o Depto. de Educação de Bela Vista do Paraíso e a Cooperativa de Crédito Sicredi União PR/SP