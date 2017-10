Pintura de muros dão novo visual nas escolas de Primeiro de Maio

A Escola Municipal ‘Ana Ferreira Góes’ está com um novo visual externo. O muro da unidade de ensino primaiense foi todo pintado por servidores municipais das secretarias de viação e transporte e serviços públicos e urbanismo, no início desse mês de outubro. A Escola Municipal ‘Ana Ferreira Góes’ está com um novo visual externo. O muro da unidade de ensino primaiense foi todo pintado por servidores municipais das secretarias de viação e transporte e serviços públicos e urbanismo, no início desse mês de outubro.

A pintura faz parte do projeto da administração da prefeita Bruna Casanova em trabalhar na revitalização das estruturas físicas das unidades escolares de Primeiro de Maio e distritos de Vila Gandhi e Ibiaici.

“Nós fizemos a experimentação da máquina de pintura das faixas de trânsito na pintura dos muros. Ela agiliza o trabalho e é de fácil manuseio. Nesse primeiro momento realizamos a pintura da Escola Ana Ferreira Góes, mas já estamos fazendo o planejamento com a secretária de educação Vera Stivanelli para avançarmos o serviço para as outras escolas” disse ‘Preto Motoca’, secretário municipal de Viação e Transporte.

Pelas redes sociais, a diretora da Escola Municipal Ana Ferreira Góes, Daiane Rodrigues Gelain agradeceu o serviço realizado.” Amigos, pais, família e toda a comunidade escolar, hoje quero compartilhar com vocês a alegria de poder fazer parte da história do CMEI Ana Ferreira Góes. Iniciamos essa semana a pintura dos muros do CMEI. Contamos com a colaboração dos funcionários e do barracão da prefeitura…meus sinceros agradecimentos a todos… sei que posso contar com cada um para melhorar cada dia mais a nossa escola garantindo às nossas crianças uma educação digna e de qualidade. Meu muito obrigado e que Jesus abençoe a todos” disse a diretora.