Planejamento e conservação no entorno da represa

Foi realizado no último dia 06, no auditório da Escola Municipal Cecília Meireles, a consulta pública para apresentação e discussão do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial (Pacuera) da Usina Hidrelétrica (UHE) de Capivara para a comunidade dos municípios da área de entorno.

A consulta cumpre à legislação ambiental vigente, e foi realizada pelo Ibama e a China Three Gorges Corporation Brasil (CTG Brasil) com participação direta da administração municipal.

A prefeita Bruna Casanova esteve presente no evento e destacou a importância de a comunidade estar diretamente ligada ao plano de conservação e uso da represa. “Nosso município foi diretamente alterado pela represa e quando falamos no planejamento para utilizar e conservar às áreas que margeiam a represa é de grande importância que a população esteja diretamente envolvida” disse.

A UHE Capivara fica no rio Paranapanema, entre os municípios de Porecatu/PR e Taciba/SP. O empreendimento tem potência total instalada de 640 MW e um reservatório que, operando na cota máxima de 334m inunda uma área de 570km², atingindo territórios de 11 municípios paulistas e 12 municípios paranaenses.