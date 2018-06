Planejamento sustentável e turístico foram pauta na região da Represa Capivara

Debater ideias para implantação de um plano estratégico de desenvolvimento sustentável regional e fomentar o turismo foi o objetivo da oficina de Planejamento Estratégico para o Desenvolvimento Regional Sustentável dos municípios banhados pela Represa Capivara, realizado no último dia 08, na Ilha do Sol. O encontro teve a presença da prefeita de Primeiro de Maio Bruna Casanova, do prefeito de Sertaneja Jamison Donizete da Silva, do deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli e do superintendente do Paraná Projetos Cylleneo Pessoa Pereira Junior e do secretário de Desenvolvimento Urbano Silvio Barros. No encontro foi apresentado o Plano de Trabalho do Contrato de Gestão da Paraná Projetos com o Governo do Estado para os municípios de Porecatu, Florestópolis, Alvorada do Sul, Primeiro de Maio, Sertanópolis, Ibiporã, Sertaneja, Rancho Alegre, Leópolis, Itambaracá, Jataizinho e Santa Mariana. Na semana, representantes do Paraná-Projetos e do escritório regional do Paraná Turismo visitaram Primeiro de Maio para conhecer e fazer um estudo mais bem fundamentado das potencialidades turísticas do município.

