Polícia Militar completa 164 anos

A Polícia Militar do Paraná completou, no último dia 10 de agosto, o aniversário de 164 anos de fundação. Para marcar a data histórica, o 15º Batalhão, sediado em Rolândia, realizou um evento em seu quartel.

Na abertura, foi lido a ordem do dia, especialmente enviada pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel QOPM Audilene Rosa de Paula Dias Rocha. O evento teve ainda a participação do comandante do 15º Batalhão, Major José Carlos de Oliveira. Na ocasião foram prestadas homenagens aos policiais que mais se destacaram no ano anterior, com a distribuição de medalhas e certificados.

Para abrilhantar o evento, o Prefeito de Florestópolis, Nelson Correa Júnior se fez presente, sendo o único prefeito da região que prestigiou, pessoalmente a importante data da Polícia Militar do Paraná. Junior estava acompanhado pelo amigo e ex-policial, Cabo Bargas, que foi carinhosamente recebido pelos companheiros de farda.

Segundo Nelson Júnior, “hoje é um dia de festa e muito importante para esta valiosa instituição do Paraná, a nossa querida Polícia Militar, cujos soldados não medem esforços, apesar de todas as dificuldades, para levar segurança e tranquilidade à população”, afirmou.

O Major José Carlos lembrou o trabalho e a missão que os policiais militares executam, no seu dia a dia. “Um trabalho que muitas vezes não é reconhecido e até criticado. Mas essa é a nossa missão: garantir a ordem e a segurança para toda população”, observou.

Enquanto uma parte da tropa comemorava a data da fundação da instituição, a outra parte estava nas ruas, fazendo seu trabalho normalmente. A estes valorosos soldados do bem e da ordem, nossos sinceros parabéns pela importante data comemorativa.