Prado Ferreira investe em Educação e Esporte

O município de Prado Ferreira vem investindo alto em Educação e Esportes. Em setembro foi entregue uma quadra poliesportiva coberta, cujo nome faz homenagem ao ex-vereador Olívio Peres dos Santos. A quadra foi construída com recursos do FNDE – Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação do Governo Federal, com contrapartida do município de Prado Ferreira. A liberação dos recursos teve o empenho do Deputado Federal Alex Canziani, que foi decisivo para que a obra fosse viabilizada.

A quadra possui arquibancada e foi construída para receber várias modalidades esportivas.

Outra obra na área da educação será a entrega das obras de recuperação e reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Ciranda do Saber. A obra vem sendo realizada com recursos próprios do município e será entregue nos próximos dias, estando em fase final de conclusão.

Segundo a Diretora Ana Paula Rodrigues, “o prédio tem mais de 25 anos de construção e atendemos em período integral, cerca de 120 crianças com idades entre 0 a 5 anos, ofertando educação infantil. Essa reforma era muito esperada e, com isso, a qualidade do ensino tende a melhorar, visando o desenvolvimento da vida escolar dos alunos”, explicou.

Além de melhorias nas instalações, a creche também irá receber novos equipamentos, como mesas e cadeiras adequadas para a idade dos alunos.

O município de Prado Ferreira faz parte do Codinorp – Consórcio de Desenvolvimento e Inovação do Norte do Paraná – que irá proporcionar um potencial incremento no sistema de educação dos municípios da região. Fazem parte do consórcio 10 municípios da região (Cafeara, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Jaguapitã, Lupionópolis, Miraselva, Primeiro de Maio, Porecatu e Prado Ferreira). Um Secretário Regional foi escolhido, através de um processo seletivo técnico. Trata-se de Amauri Monge Fernandes, mestre em Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas e doutor em Administração Pública pela Universidade de Lisboa. Segundo o Prefeito de Prado Ferreira, Silvio Damaceno, “é uma iniciativa inédita no Brasil. O consórcio pode revolucionar o ensino nos municípios que fazem parte do Codinorp e reduzir custos, com a compra em quantidade de material escolar, livros didáticos e outros insumos, melhorando o investimento em educação que teria recursos para aplicação em outras áreas, como a manutenção e melhoria das escolas, capacitação de professores, merenda e transporte escolar, entre outras”, explicou. O Prefeito Silvio Damaceno é o atual presidente do Consórcio Codinorp.