Prado Ferreira reinaugura Creche e recebe veículos

O município de Prado Ferreira, através do dinâmico prefeito Silvio Damasceno tem sido um porto seguro no quesito progresso e conquistas. No dia 29 de novembro a Prefeitura entregou, totalmente reformado, o Centro Municipal de Educação Infantil Cirando do Saber.

A reforma foi realizada com recursos próprios do município e atende cerca de 120 crianças com idade entre 0 a 5 anos, ofertando educação de qualidade, professores capacitados e merenda escolar balanceada, com produtos adquiridos da agricultura familiar. O Deputado Estadual Alexandre Curi, amigo pessoal de Damasceno prestigiou a entrega da obra e falou sobre as conquistas e recursos que conseguiu para Prado Ferreira, entre eles, as obras do trevo de acesso da cidade, antes considerada de alto risco para motoristas e pedestres. Uma obra reivindicada a muito anos.

Segundo Silvio Damasceno, “foi uma grande emoção reinaugurar o CMEI Cirando do Saber. Como é de conhecimento de todos, priorizamos todos os setores, mas com relação à educação, sempre damos uma atenção maior, porque acreditamos que a educação é a base de tudo. É com a educação que daremos oportunidade à cada família de proporcionar a seus filhos um futuro melhor. Agradeço minha vice e amiga, Maria Edna e os vereadores que nos apoiam nessa caminhada. Aos funcionários municipais pela dedicação e empenho. Um grande abraço a todos”, afirmou.

Prado Ferreira recebeu ainda, no dia 03 de dezembro, dois novos veículos que foram incorporados à frota municipal. Um caminhão compactador de lixo, através de uma emenda pessoal do Deputado Estadual Alexandre Curi, no valor de R$ 290 mil e um ônibus para o transporte de pacientes da área da saúde, através de uma emenda do Deputado Federal Luiz Carlos Hauly no valor de R$ 264 mil.

Os dois veículos são novos e já estão atendendo à população. O prefeito Silvio Damasceno agradeceu aos deputados pela conquista. No dia 14 de dezembro, o município recebeu mais um veículo, um Fiat Uno, que também será usado na Saúde, no Programa Saúde da Família.