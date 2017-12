Prefeita prestigia Projeto Show de Bola

Com objetivo de incentivar a prática esportiva e o exercício da cidadania entre os jovens do município, aconteceu o encerramento do ano de 2017 do Projeto Show de Bola. Várias atividades aconteceram durante a semana, como show de dança e torneio de futsal.

A Prefeita Bruna Casanova esteve presente ao encerramento, do dia 06 de dezembro, no Ginásio de Esportes. Ela elogiou o empenho dos envolvidos nesse projeto, que tem como público alvo crianças e jovens de 07 a 16 anos, com aulas de futsal, vôlei, dança e futebol de campo.