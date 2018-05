Prefeitura credencia clínicas veterinárias para programa de castração

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, abriu chamamento público para o credenciamento de Clínicas e/ou Hospitais Veterinários para participar do Programa de Controle da População Canina e Felina do Município de Bela Vista do Paraíso.

As Clínicas credenciadas que realizarão os serviços de Esterilização em cães e gatos (machos e fêmeas) da cidade, devem cumprir os critérios técnicos e jurídicos exigidos no edital.

Neste primeiro momento, o procedimento será realizado para animais resgatados de rua e para animais de família de baixa renda, que serão cadastrados previamente. A iniciativa é resultado do incentivo da Vereadora Elisete Vilaça (PPS). A ONG Defesa Animal de Bela Vista do Paraíso em parceria com a SEMA – Secretaria Municipal do Meio Ambiente irá realizar um levantamento e cadastramento desses animais que passarão por esse procedimento.

A Vereadora e Defensora dos animais, Elisete Vilaça, falou a respeito da importância da castração para as pessoas de baixa renda, para os acumuladores e ONGs. “É um passo muito importante para diminuir o elevado índice de animais abandonados que percorrem as ruas da cidade e com isso minimizar o problema da superpopulação de animais domésticos abandonados, nosso foco é também beneficiar pessoas de baixa renda, para isso será feita uma triagem” Explicou.

A presidente da ONG Defesa Animal de Bela Vista do Paraíso, Viviane Beluzzo, que há anos, juntamente com um grupo de voluntários lutam por essa causa, ressalta: “A luta pela causa animal é mal vista por muitas pessoas que somente após passar por algum problema com os animais passam a dar a devida importância. Os pedidos de ajudas não param e nem sempre conseguimos atender por falta de recursos. A castração é o primeiro passo e para nós é uma conquista e uma vitória. Agradecemos o apoio do Prefeito Municipal juntamente coma Vereadora Elisete, que conhece profundamente essa luta”.

A castração é a solução para que diminua a população de animais de rua e com isso um meio ambiente equilibrado contribuindo para a saúde pública, porque esse tipo de procedimento colabora para o controle de zoonoses.