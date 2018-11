Prefeitura de Bela Vista inaugura Academia da Saúde no Conjunto Maria Augusta Senedese

Por intermédio do Departamento Municipal de Saúde, a Prefeitura de Bela Vista do Paraíso realizou, no final da tarde do último dia 09 de novembro, a cerimônia de inauguração do Polo da Academia da Saúde “Grasieli Paula dos Santos Jorge”.

Localizado no Conjunto Habitacional Maria Augusta Senedese, a Academia da Saúde irá oferecer, inicialmente, várias atividades coletivas de saúde preventiva, como: grupos de caminhada; monitoramento de exercícios ao ar livre; grupos de ginástica e alongamento; oficinas infantis; oficinas da terceira idade; grupos de dança; e grupos de gestantes.

Lançado em 2011, pelo Governo Federal, o programa Academia da Saúde é uma estratégia de promoção à saúde e à prevenção de doenças, que funciona com a implantação de espaços públicos dotados de infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados para os atendimentos ofertados.

Além de proporcionar maior acesso dos cidadãos aos serviços essenciais de saúde, o programa também visa fortalecer as ações articuladas com outros programas, tais como: a Estratégia da Saúde da Família; os Núcleos de Apoio à Saúde da Família e a Vigilância em Saúde.

Participaram da solenidade o Prefeito de Bela Vista do Paraíso, Edson Vieira Brene; o vice-prefeito, Sérgio Menck; o chefe do Departamento Municipal de Saúde, Ricardo Krei Bandolin; o presidente da Câmara de Vereadores, Rondineli Beluci Meira; a Conselheira Municipal de Saúde, Maria de Fátima Bernardino Salomão; a Técnica da 17ª Regional de Saúde, Rosangela Campiolo; a representante do Governo do Estado, Salete Camargo; e familiares da homenageada, Grasieli Paula dos Santos Jorge.

Por: Núcleo de Comunicação