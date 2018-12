Prefeitura de Bela Vista investe pesado na educação

O Departamento Municipal de Educação e o Consórcio de Desenvolvimento e Inovação do Norte do Paraná (Codinorp) apresentaram na última terça-feira (4), no plenário da Câmara Municipal de Vereadores, o novo material didático que será utilizado pela rede municipal de ensino de Bela Vista do Paraíso.

A partir de 2019, todas as cinco escolas mantidas pelo município, além do Centro Municipal de Educação Infantil “Mirna Papi Schmidt”, trabalharão com apostilas elaboradas pelo Sistema Maxi de Ensino.

De acordo com a diretora do Departamento Municipal de Educação, Adenilze Bueno Lara, “além de qualificar o ensino público municipal, o novo material didático está pautado na proposta pedagógica da pedagogia afetiva, que, além de ensinar, visa à formação integral dos estudantes”.