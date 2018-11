Prefeitura de Primeiro de Maio prorroga inscrições para seleção de estagiários

A Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, prorrogou até a próxima sexta feira (30) as inscrições para o processo seletivo que vai selecionar estagiários que estejam matriculados e frequentando os cursos de Nível Médio, Ensino Técnico e Ensino Superior, na modalidade Presencial ou EAD (Educação a Distância) para diversas áreas de atuação.

As áreas contempladas são: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciência da Computação, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Farmácia, Fisioterapia, Geografia, História, Letras, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, Turismo e Hotelaria, Técnico em Agropecuária, Técnico de Enfermagem, Técnico em Gestão Ambiental, Técnico em Meio Ambiente, Ensino médio e Formação de Docentes (Magistério).

Interessados deverão comparecer pessoalmente na Secretaria Municipal de Educação, na rua Onze, nº 757. Para realizar sua inscrição, o candidato deve cumprir todas as exigências e em posse dos documentos descritos no Edital 01/2018.

As inscrições são gratuitas.

O Edital completo se encontra disponível no quadro de Editais da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação e divulgado no endereço eletrônico www.primeirodemaio.pr.gov.br na aba Concursos e no Diário Oficial do município, “Jornal da Cidade”, no endereço eletrônico http://jornaldacidade.net.br/.