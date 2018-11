Prefeitura de Primeiro de Maio realiza mutirão contra a dengue

A Prefeitura de Primeiro de Maio realizou na última semana um mutirão de limpeza em toda cidade e nos distritos de Ibiaci e Vila Gandhi. A ação é uma iniciativa para o combate à dengue em todas as regiões da cidade.

O objetivo é conscientizar a população sobre os perigos da doença, que pode matar, e fazer com que todos ajudem no combate através de medidas simples como o descarte correto dos materiais que podem acumular água parada.

Equipes de Agentes de Endemias e da Vigilância Sanitária percorreram as residências do município entregando sacos de lixo e material informativo a população. Todo os resíduos que a população retirou de suas casas foi recolhido pela Secretaria de Serviços Públicos e Urbanismo e teve descarte correto.

No próximo dia 30, sexta feira, a Secretaria Municipal de Saúde promove o ‘Dia D’ contra a dengue.

“As pessoas precisam entender que as altas temperaturas e o período de chuvas está se aproximando, o que ajuda muito a larva do mosquito se proliferar, por isso a Prefeitura organizou o mutirão com todas as secretarias, mas a população precisa participar e ter consciência de que a prevenção é o melhor remédio contra a dengue”, disse a prefeita Bruna Casanova.

Medidas para combater a dengue – A população deve ajudar a combater o mosquito da dengue através de medidas simples como acondicionando o lixo de maneira correta; colocando areia nas bordas dos pratos de plantas e flores; limpando o bebedouro dos cachorros e gatos; removendo as folhas e galhos que podem entupir as calhas de água; mantendo a caixa de água sempre tampada; limpando lajes e locais que acumulam água e jogando latas, garrafas pets, copos e embalagens plásticas em sacos de lixo fechados.

Aqueles que quiserem podem requisitar uma visita dos agentes de endemias ou denunciar espaços com água parada.