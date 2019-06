Prefeitura entrega reforma da Escola Benedito Biasi Zanin

A Prefeitura de Sertanópolis, através do Departamento de Educação, entregou a reforma, ampliação e melhorias na Escola Municipal Benedito Biasi Zanin, no último dia 04 de junho, dentro da programação de aniversário dos 85 anos do município.

A diretora, Maria de Lourdes Giuliangeli Leite declarou o seu amor à escola. Segundo ela, “estou nesta escola desde que foi construída e, a cada ano vejo melhorar. A administração fez muito por nossa escola. Agora temos quadra de esportes coberta, muro em toda a escola, vigilância através de câmeras, novas salas de aula e depósito, os pátios receberam paver e com isso as crianças no intervalo não se sujam de terra, tem ar condicionado em todas as salas de aula e estamos recebendo as novas lousas digitais, um avanço para a educação de Sertanópolis”, lembrou.

A diretora da Departamento de Educação, Carina Barco Marcon lembrou as conquistas que a administração vem proporcionando para educação. O vereador Antônio Roberto Marques de Souza, que representou a Câmara de Vereadores fez elogios à administração. “Para fazer cada vez melhor, só depende de nós. É isso que estamos procurando fazer: Uma união por nossa cidade, por Sertanópolis. É uma grande alegria durante o aniversário da cidade recebermos obras como essa”, completou. Além de Antônio, também estava presentes a vereadora Soraya Santa Rosa e Wagner da Silva.

A Escola Benedito Biasi Zanin atende 165 alunos do ensino fundamental I. O Prefeito Tide Balzanelo lembrou que foram entregues, recentemente, um kit completo de uniformes, com 12 peças, inclusive tênis. “Os investimentos em educação em Sertanópolis passam por melhorias físicas nas escolas, material didático do Sistema Maxi de Ensino, material escolar de graça para as crianças, mochilas, bolsas e uniformes. Estamos atentos também à merenda escolar, de qualidade, ao prédio, à capacitação dos professores e funcionários, ao transporte escolar, enfim, a educação é um conjunto de coisas que precisam funcionar bem, para que nossas crianças tenham uma educação cada vez melhor”, disse.

Tide fez críticas ao que ele chamou de “afirmações sem fundamento, boatos, que nos deixam chateados”. O Prefeito, que também é agricultor, elogiou os agricultores do Brasil e disse que a água do município é saudável, pois, segundo ele, “vem do terceiro lençol freático. Algumas pessoas, maldosas, falam mal de nossa água. O Brasil é o maior exportador de soja e milho do mundo e precisamos sim fazer o controle de pragas. A expectativa de vida vem aumentando e isso deve ser levado em conta”, resumiu.

Para provar que a água de Sertanópolis é boa, Tide tomou um copo de água direto da torneira. A água servida aos sertanopolenses é de poços artesianos profundos. Diferente da água fornecida pela Sanepar, que está presente na maioria dos municípios, que possui uma política de captar a água de rios e ribeirões, água de superfície.

O Prefeito Tide Balzanelo e a diretora da Departamento de Educação, Carina Barco Marcon, discursaram para os presentes, salientando a importância da educação na gestão atual.

