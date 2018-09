Prefeitura irá recuperar o Clube Operário

A Prefeitura retomou o prédio do antigo Clube Operário, localizado na Rua Pio XII, no centro da cidade. O prédio havia sido cedido de forma não onerosa a uma pessoa que, após um tempo, não conseguiu manter as atividades que ali existiam. Na gestão do Prefeito Reinaldo o clube foi reformado e transformado no Ceconti – Centro de Convivência da Terceira Idade.

Com a inatividade, o clube passou a acumular dívidas, havendo a deterioração do prédio e das instalações. A solução encontrada entre as partes foi de forma amigável e o antigo clube voltou às mãos da Prefeitura, no final de abril. No local existem um campo de bocha, um amplo salão, cerca de 4 salas, banheiros e uma pequena cozinha.

Como ficou muito tempo parado, serão necessários reparos no telhado, no forro e pintura geral. O departamento de engenharia estuda adequações para garantir a acessibilidade obrigatória em prédios públicos, mantendo as características históricas da fachada, de acordo com o projeto original.

O local será utilizado para a realização de atividades do Clube do Idoso e do pessoal da Terceira Idade, além de servir para a realização de palestras e cursos ministrados pela Prefeitura Municipal.

Uma coisa é certa: O majestoso lustre que ocupa um lugar de destaque no centro do salão será mantido e preservado. Parabéns à administração pela conquista deste importante local histórico do município e que, servirá para várias atividades da comunidade.