Prefeitura Municipal e Sanepar discutem renovação de contrato

O prefeito de Bela Vista do Paraíso, Edson Vieira Brene, se reuniu no último dia 02 de abril, em seu gabinete, com o gerente regional da Sanepar, Rodrigo Junqueira, e representantes da empresa.

A reunião foi pautada pela abertura das negociações para a renovação do contrato de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município.

“Esta foi apenas a primeira de uma série de reuniões. Nós analisaremos os termos do contrato, os investimentos e as obras necessárias para que a parceria qualifique os serviços em prol da população de Bela Vista ”, disse o prefeito.

De acordo com a administração municipal, as tratativas estão bem encaminhadas para que haja a manutenção do contrato e Bela Vista do Paraíso continue contando com os serviços prestados pela Sanepar.

Por: Núcleo de Comunicação