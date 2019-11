PRF apreende duas carretas com R$ 6 milhões em cigarros no Paraná

A ampliação ocorrerá graças ao remanejamento de vagas ociosas no período noturno, que registra redução de matrículas e índice de abandono elevado. Estudantes poderão optar por um dos turnos, o que hoje não é possível devido à fila de espera no diurno. Leia a materia completa

Programa do Governo do Estado é focado na prestação de serviços públicos e foi apresentado como exemplo de tecnologia para auxiliar o governo na tomada de decisões que impactam na população. Evento discutiu o uso da IA para reduzir a burocracia, melhorar serviços e aumentar a transparência. Leia a materia completa

Alunos do Curso Técnico em Edificações do Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba criaram um abrigo emergencial sustentável, portátil, impermeável, com isolamento térmico e custo praticamente zero. Leia a materia completa