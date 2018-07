Primeiro de Maio adquire nova van para transportes de pacientes

Visando proporcionar maior conforto para os pacientes que necessitam de transportes para outros municípios, Primeiro de Maio conseguiu graças a um convênio com o Governo do Estado adquirir, no fim do mês de junho, uma nova Van Renault, com capacidade para 15 pacientes, para ficar à disposição da Secretaria Municipal de Saúde.

O veículo teve um custo total de R$ 150.600,00, com R$ 120 mil financiados pelo convênio e R$ 30.600,00 de contrapartida dos cofres públicos municipais.

A prefeita Bruna Casanova, que junto a secretaria de saúde Fabiane Favarão receberam o veículo, disse que é muito importante para o município a aquisição da Van. ”A aquisição da van é importante porque possibilita o bem-estar de pacientes dos que necessitam de um transporte apropriado para realizarem tratamentos específicos em outras cidades” finalizou a prefeita.