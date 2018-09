Primeiro de Maio agora tem micro-ônibus adaptado

A Prefeitura de Primeiro de Maio recebeu do Governo Estadual, um micro-ônibus adaptado para o transporte de pessoas com necessidades especiais do município. O veículo ficará à disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, que atenderá a demanda da APAE.

A entrega foi feita diretamente para a Prefeita Bruna Casanova, no último dia 27 de agosto, defronte o prédio da Prefeitura Municipal, com a presença de várias lideranças e representantes da Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.

Segundo a Prefeita Bruna Casanova, “as pessoas atendidas pela Apae e pela Secretaria de Assistência Social precisam e merecem o nosso respeito e este ônibus irá trazer e levar todos em segurança, com o conforto que elas necessitam”, frisou.

A aquisição do micro-ônibus faz parte dos resultados colhidos pela administração municipal ao buscar a adesão ao programa “Incentivo à Pessoa com Deficiência – PCD – do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS. O veículo custou R$ 264 mil e a Prefeitura ofereceu uma contrapartida de R$ 24 mil. Além dos veículos que o município já recebeu, a administração espera ainda mais três micro-ônibus, que estão em processo de licitação e contratação, que atenderão aos serviços dos departamentos municipais de Educação e Saúde.