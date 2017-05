Primeiro de Maio assina convênio para novas casas

O Prefeito Paulinho assinou, no último dia 16 de maio, convênio com a Cohapar para construção de 96 novas casas populares no Conjunto Geraldo de Almeida, em frente ao barracão da Prefeitura.

O local, que já foi ponto de polêmica e teve a área invadida, finalmente foi acertada. O Prefeito Paulinho tem promovido um constante trabalho de regularização de ações que ficaram pendentes na última administração. Segundo ele, “não estamos aqui para criticar, mas é nosso dever dar andamento nas obras que tragam benefícios para nossa cidade. Se não foi possível fazer antes, corremos atrás e, graças a Deus, conseguimos mais esta grande conquista para Primeiro de Maio”, comemorou.

Paulinho estava acompanhado pelo Presidente da Câmara, Claudecir Montanha e o vereador Gilmar Chuchu. A comitiva de Primeiro de Maio foi recebida no gabinete do Diretor da Cohapar, Abelardo Lupion e estava acompanhada pelo Deputado Estadual Tiago Amaral. Veja maiores detalhes em breve, em nossa edição impressa.