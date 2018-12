Primeiro de Maio avança na melhoria de estradas rurais

Ciente das necessidades de trabalhar constantemente na manutenção e readequação das estradas rurais, o Secretário Municipal de Viação e Transportes “Preto Motoca” destacou o ano de 2018 com foco nas estradas rurais. Onze estradas receberam os serviços e a expectativa é que as demais estradas do município recebam os mesmos benefícios no próximo ano.

O trabalho consiste no alargamento, limpeza e cascalhamento dessas estradas. Também são feitos o levantamento do leito das vias em pontos críticos de acumulo de água e a substituição e recuperação de pontes e mata burros.

No início de dezembro foram concluídos novos serviços nas estradas da Água da “Galinha Choca” e da Água do São Xavier. Uma nova ponte, desta vez de concreto, também foi concluída. A prefeita Bruna Casanova acompanhou parte das obras e disse que com a readequação dessas estradas, a administração procura garantir aos moradores da zona rural e distritos maior comodidade, segurança e agilidade em seus deslocamentos. “Primeiro de Maio nunca contou com estradas rurais com essa qualidade. Até mesmo o desgaste dos veículos que circulam por esse trajeto diminuirá.

Um tempo de viagem reduzido, devido à qualidade da estrada melhora não só o transporte de nossos alunos para as escolas, como também o escoamento da safra de grãos e transporte de insumos”, disse Bruna.

Confira a lista de estradas que receberam reparação:

Água do Bonitão

Água do Jacaré

Acesso ao Aterro Sanitário

Água limoeiro

Ribeirão Grande

Água do Patinho

Estrada dos Oitenta

Água da Galinha Choca

Água do São Xavier

Água da Jacutinga

Água Córrego Fundo