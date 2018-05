Primeiro de Maio busca apoio para construir Praça temática do Japão

No início de maio, lideranças de Primeiro de Maio, acompanhados pelo Deputado Estadual Tercílio Turini, apresentaram ao Consul geral do Japão no Estado do Paraná, Hajime Kimura, uma proposta para construção de uma praça temática em homenagem aos imigrantes e descendentes de japoneses no município.

Segundo Turini, “a intenção é também estreitar os laços de amizade, criar um atrativo turístico e valorizar o patrimônio cultural da cidade”, explicou. A Prefeita Bruna Casanova, o vereador Eliseu de Souza (Ligeirinho) e o representante da colônia japonesa, Koichi Taniguchi representaram Primeiro de Maio durante a visita do Consul japonês Hajime Kimura. Eles pediram apoio para viabilizar o projeto junto ao Governo do Japão, conseguindo os recursos para execução da obra.

Segundo a Prefeita Bruna Casanova, “a intenção é revitalizar a praça do Fórum e criar um marco histórico da cultura japonesa. Com isso, iremos homenagear os imigrantes que trouxeram progresso para nossa cidade e desenvolvimento para toda região”, ressaltou junto ao diplomata japonês.

O cônsul Hajime Kimura conheceu os detalhes do projeto e se mostrou interessado em compreender ainda mais o projeto. Pediu à Prefeita Bruna que elabore o projeto urbanístico e arquitetônico para que possa enviar ao Japão, solicitando os recursos financeiros para execução da obra. Segundo Kimura, “existe uma grande possibilidade de tornar realidade o projeto da praça temática japonesa, uma vez que o Governo do Japão possui programas de incentivo cultural para execução desse tipo de obra”, adiantou.