Primeiro de Maio faz destinação correta do lixo

Um dos grandes problemas de Primeiro de Maio, que era a destinação do lixo coletado pela Secretaria de Serviços Públicos e Urbanismo, está desde o início de agosto, sendo levado para Londrina.

A contratação de uma empresa por meio de licitação para dar a correta destinação aos resíduos sólidos produzidos pela população, faz parte do cumprimento de uma determinação judicial do Ministério Público Estadual.

Com a medida, a Prefeitura Municipal dá um largo passo na sua intenção de recuperar a degradação e contaminação do Aterro Municipal, que, por muitos anos, recebeu todo o material. De acordo com o Secretário Municipal do Meio

Ambiente, Nivaldo Amorim, “todas as determinações da Prefeita Bruna Casanova eram no sentido de resolver o mais rápido possível o problema, que agora foi solucionado, através da contratação de um sistema de transbordo. Todo o lixo agora é destinado para uma área legalizada pela empresa Kurica Ambiental. Realizamos a coleta normalmente e a empresa vem até Primeiro de Maio para pegar os resíduos e levar para sua sede em Londrina. É o que chamamos de transbordo. Primeiro de Maio está dando a destinação correta para o lixo que produzimos”, completou Nivaldo.