Primeiro de Maio inicia obras de investimento no sistema de esgoto sanitário

24.339 metros de rede coletora, 1.249 novas ligações domiciliares e um investimento de R$ 2.650,00 milhões. São esses os números das obras de investimentos no sistema de esgoto sanitário iniciadas este mês em Primeiro de Maio.

Toda a execução no sistema de coleta do esgotamento sanitário será construída pela Obra de Ampliação do SES – Programa Expansar, que tem como objetivo futuro ampliar o número de ligações de esgoto para atingir um índice de atendimento com rede coletora de 65%.

As cinco regiões da cidade receberão investimentos. A bacia norte receberá 703 novos pontos, no centro 167 pontos, na bacia sul 77 pontos, a bacia leste terá 211 pontos e, por fim, o Residencial Ametista com 94 pontos, em locais onde já existem elevatórias e estação de tratamento.

Na semana passada a prefeita Bruna Casanova fez questão de visitar o início efetivo das obras e destacou a importância do investimento em saneamento básico.

“Investir em saneamento básico é dar mais qualidade de vida a população. Nós sabemos da importância dessa obra e buscamos iniciá-la o mais rápido possível” disse a prefeita Bruna Casanova.