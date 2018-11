Primeiro de Maio irá receber pá carregadeira e caminhão de lixo

A Prefeita de Primeiro de Maio assinou convênios para receber pá carregadeira e novo caminhão de coleta de lixo.

A prefeita Bruna Casanova esteve em audiência na SEDU – Secretaria de Estado de Desenvolvimento no último mês, com o Secretário de Estado Silvio Barros, assinando dois planos de trabalho para que a administração municipal possa receber mais equipamentos que auxiliarão na prestação de serviços para a comunidade. O investimento de R$ 645 mil será para a compra de um caminhão coletor de lixo (R$ 295 mil) e uma Pá Carregadeira (R$ 350 mil).

Ambos os equipamentos são novos. Com a assinatura do plano de trabalho, a administração municipal aguarda agora a publicação no Diário Oficial do Estado para que a SEDU possa encaminhar o processo licitatório e assim iniciar o certame para efetivar a compra.